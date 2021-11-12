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Hatay’da 7 okulda SEUP projesi ile atölye yenileme çalışması yapıldı

Hatay’da Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen Mesleki ve teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi” (SEUP) kapsamında yapılan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

HATAY 12.11.2021, 13:06
Hatay’da 7 okulda SEUP projesi ile atölye yenileme çalışması yapıldı

Hatay’da Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen Mesleki ve teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi” (SEUP) kapsamında yapılan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Hatay 7’da okulda olmak üzere 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık 1150 atölye yenilendi.

Program kapsamında Antakya Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çocuk gelişimi ve eğitim atölyelerinin açılışı yapıldı. Açılış programına Milli Eğitim Mesleki ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğü SEUP Projesi İletişim Uzmanı Eda Zaloğlu, Hatay İl Milli Eğitim müdürü Mesut Çerko ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini kesilmesinin ardından proje kapsamında tadilat ve donatımı yapılan atölyelerin gezilmesi ve tanıtılmasıyla sürdü.

Program Antakya’da bir otelde devam eden programda konuşan Milli Eğitim Mesleki ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğü SEUP Projesi İletişim Uzmanı Eda Zaloğlu, gençlere kaliteli ve erişilebilir bir mesleki eğitim verilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Zaloğlu, "Gençlerimiz tam donanımlı, tam ekipmanlı ve son teknoloji ile donatılmış olan atölyelerde eğitimlerini alsınlar. Biz gençlere proje kapsamında yol, kıyafet, yemek gibi destekleri vererek onların sadece eğitimle ilgilenmelerini amaçlıyoruz. Sosyal ve ekonomik uyumunu arttırmak, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak, Hatay’ımızı geliştirmek ve öğrencilerimizi mesleki eğitime teşvik etmek projemizin temel amaçlarından birisidir. Projenin özel sektöre çok ciddi bir katkısı var. Biz iş gücü piyasasında özellikle yüksek talep alan işlerde geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerimize ve Türk öğrencilerimize kapsayıcı ve kaliteli bir mesleki eğitim sunarak bu öğrencilerimizin istihdam olanaklarını artırmayı planlıyoruz ve bakanlık olarak bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje Avrupa Birliği’nin mülteciler fonu kapsamında bu proje finanse ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu projemiz uygulanıyor" dedi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ise bilgi ve becerinin kazandırılması için uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaptı.

Çerko, “Öğrencilerimizin yenilenmiş teknolojik ekipmanlar tarafından donatılan atölyelerde eğitim görmesiyle destekleyen mesleki ve teknik yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi yani SEUP, bir yandan atölye ve ekipmanları yenilerken, diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet ve çanta gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İlimizde hatırı sayılır sayıda Suriyeli misafir öğrencilerimiz bulunmakta. Bunlar öğrencilerimiz ile birlikte aynı sınıflarda, aynı sıra ve masalarda ve aynı öğretmenlerden eğitim almaya devam etmekteler. Atölyelerimizdeki bu yenilenmeler ve yatırımlar hem Suriyeli öğrencilerimizin ülkemize ve Türk eğitim sistemi entegrasyonuna, hem de öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim almasına fırsat sağlamış olacak.” diye konuşu.

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