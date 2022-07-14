Hatay’da 7 köpek zehirlendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 7 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlediği öne sürüldü.

İlçeye bağlı Atatürk ve Yeni Mahallerinde zehirlendiği ileri sürülen 7 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Zehirlenen köpeklerin 3 tanesi telef oldu. 4 köpek ise veterinere götürülerek müdahale edildi. Mahalle halkı sokak köpeklerinin zehirlenmesine tepki gösterdi.