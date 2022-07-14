banner528

banner549

banner547

Son Dakika
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
Takısız düğün yaptılar
Takısız düğün yaptılar
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Hatay’da 7 köpek zehirlendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 7 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlediği öne sürüldü.

HATAY 14.07.2022, 12:52
Hatay’da 7 köpek zehirlendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 7 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlediği öne sürüldü.

İlçeye bağlı Atatürk ve Yeni Mahallerinde zehirlendiği ileri sürülen 7 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Zehirlenen köpeklerin 3 tanesi telef oldu. 4 köpek ise veterinere götürülerek müdahale edildi. Mahalle halkı sokak köpeklerinin zehirlenmesine tepki gösterdi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu