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Hatay’da 65 kilo nargile tütünü ele geçirildi
Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobilde 65 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
HATAY 15.11.2022, 09:56
Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobilde 65 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Hassa Akbez uygulama noktasında ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 65 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili olarak sürücü M.F.U. hakkında adli işlem yapıldı.