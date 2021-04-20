banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Hatay’da 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Hatay’da 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye, Ramazan kolisi dağıttı.

HATAY 20.04.2021, 12:50
3
Hatay’da 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Hatay’da 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye, Ramazan kolisi dağıttı.

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, dağıtım programında, gazi ve şehit ailelerinin bu ülkenin temel taşları olduğunu belirterek, "Hatay şubemizle birlikte 3 bin 650 kolinin dağıtımını ihtiyaç sahiplerine şehitlerimizin adıyla yapacağız. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına kolilerin üzerine şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini yapıştırarak onların da birer künyesini hazırlayıp ihtiyaç sahiplerinin evine bunları teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından üzerlerinde şehit ve gazilerin isminin bulunduğu koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu