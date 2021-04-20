Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Hatay’da 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye, Ramazan kolisi dağıttı.

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, dağıtım programında, gazi ve şehit ailelerinin bu ülkenin temel taşları olduğunu belirterek, "Hatay şubemizle birlikte 3 bin 650 kolinin dağıtımını ihtiyaç sahiplerine şehitlerimizin adıyla yapacağız. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına kolilerin üzerine şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini yapıştırarak onların da birer künyesini hazırlayıp ihtiyaç sahiplerinin evine bunları teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından üzerlerinde şehit ve gazilerin isminin bulunduğu koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.