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Hatay’da 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Hatay’ın Defne ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
HATAY 16.09.2022, 12:18
Hatay’ın Defne ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Harbiye Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak B.A. hakkında adli işlem yapıldı.
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