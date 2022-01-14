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Hatay’da 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
HATAY 14.01.2022, 14:05
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarına yönelik olarak İskenderun’da durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada; 20 kilogram çeşitli markalarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.