Hatay’da 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarına yönelik olarak İskenderun’da durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada; 20 kilogram çeşitli markalarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.