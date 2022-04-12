Hatay "yeşil şehir" olma yolunda

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Ufuk Avrupa Şehirler Misyonu 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Niyet Beyanı çağrısına yaptığı başvuru tamamlanarak ön kabulden geçti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başvurunun olumlu sonuçlanması kente prestij kazandırmasının yanı sıra, Hatay’ı Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir parçası olarak iklim tarafsızlığına geçişte inovasyonun ön saflarına yerleştirecek. Böylelikle iklim değişikliğine karşı mücadele, gerekli çözümlerin etkin kullanımına dönüştükçe Hatay, karbonsuz olma hedeflerine ulaşmada politikaların ilk uygulayıcıları konumunda olacak.

Bu çağrı, kentlerin misyonun bir parçası olarak 2030 yılına kadar iklim nötr olma konusundaki ilgilerini belirtmelerine ve iklim nötr olma durumuna ilişkin mevcut durumları, devam eden çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi sunmalarına imkan sağlıyor.

Bağımsız uzmanlar tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından başarılı bulunan şehirlerin listesinin nisan ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, konuyla ilgili olarak Expo 2021 Hatay’ın açılış gününde konuşmuş, Avrupa’daki 100 karbon nötr şehirden bir tanesi olmak istediklerini açıklamıştı.