Hatay MKÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren atandı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren oldu.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Eren’in, görev süresi dolan Prof. Dr. Hasan Kaya’nın emekli olması üzerine rektörlük görevine atandığı belirtildi.

Prof. Dr. Veysel Eren kimdir?

1971 yılında Hatay Antakya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisansını, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında da doçent olarak atandı. 2009 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde doçent olarak göreve başlayan Prof. Dr. Veysel Eren, 2014 yılında profesör oldu. Göreve başladığı yıllardan itibaren akademik görevlerinin yanında çok sayıda idari görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Veysel Eren evli ve iki çocuk babasıdır.