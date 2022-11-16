Hatay Kitap Günleri başlıyor

Hatay Kitap Günleri, Expo 2021 Hatay ev sahipliğinde kapılarını ilk kez kitapseverlere açıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuarda 17 yayınevi ve 19 ünlü yazar yer alacak.

Antakya Expo alanındaki Kültür Sanat Sokağı’nda gerçekleşecek Hatay Kitap Günleri’nde edebiyat tutkunları, panellerde ve imza günlerinde sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Kitap Günleri’ni ‘Okumak yaşamaktır’ mottosuyla düzenlediklerini belirtti. Savaş, “Okumanın önemini daha çok anlamamız gereken şu günlerde kitapseverleri birbirinden ünlü yazarla buluşturmak için ‘Okumak yaşamaktır’ mottosuyla Hatay Kitap Günleri’ni düzenledik. Fuarda birbirinden değerli, ünlü yazarlar, sanatçılar ve gazetecileri ağırlayacağız. Sanatçılarımızla edebiyat, sanat ve şiir söyleşileri yapacak, ülkemizin içinden geçtiği süreci politik, ekonomik ve hukuki olarak panellerde değerlendireceğiz. Yaptığımız kültür sanat etkinliklerine tüm Hatay halkını davet ediyorum. Şehrimizin zenginliğini kültür sanat etkinlikleriyle taçlandırmayı hedef edindiğimiz gibi halkımızı da sanatla buluşturmaya önümüzdeki projelerle devam edeceğiz” dedi.

Fuara katılan ünlü yazarlar, sanatçılar ve gazeteciler ise şöyle:

"Pelin Batu, Mine Söğüt, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Akif Beki, Yavuz Oğhan, Nasuh Mahruki, Seda Selek, Sibel Hürtaş, Ayşen Şahin, Barış İnce, Yılmaz Aslantürk, Murat Menteş, Cem Say, Ayşe Dizman"

Ziyaretçiler, 18-27 Kasım tarihlerinde Antakya Expo alanındaki Kültür Sanat Sokağı’nda yapılacak fuarı 11.00-20.00 arasında ziyaret edebilecek. Kitapseverlerin imza günü ve panellerde yazarlarla buluşacağı fuara girişler ücretsiz olacak.