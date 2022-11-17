Hatay Karagöz Kukla Festivali 21 Kasım’da açılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Hatay Karagöz Kukla Festivali, Antakya EXPO alanında 21 Kasım Pazartesi günü kapılarını sanatseverlere açıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra ilk kez Hatay’da yapılacak olan festival, 3 Mayıs’ta vefat eden ve ömrünü Karagöz sanatına adamış büyük usta Metin Özlen anısına ithaf edilecek.

Yetkililer, 21-27 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Hatay Karagöz Kukla Festivali’nde tiyatronun temellerinden sayılan gölge oyunu ile kukla tiyatrosu 7’den 70’e tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Her yaşa hitap eden oyun ve atölyelerin yer alacağı festivalde tüm gösteriler ücretsiz olacak.