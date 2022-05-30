"Hatay İçin İklim Eylemi Projesi" tanıtıldı

Hatay’da, Japon hükümetinin desteği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığı ile uygulanacak olan “Hatay İçin İklim Eylemi Projesi"nin tanıtım programı düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın iklim krizi kapsamında net sıfır salım ve iklime dayanıklı kalkınmaya giden yolda ulusal katkı beyanı ile Hatay İçin İklim Eylemi’ projesine destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi amacı ile Asi Nehri’nin taşıdığı atıkların denize ulaşmasını engelleyen sistemler kurulacak ve izleme sistemleri yardımıyla kirliliğin boyutları tespit edilecek. Nehirdeki atıkların oluşturduğu kirliliği azaltmaya yönelik faaliyet ve ekipman desteği alınarak böylelikle Asi Nehri’ndeki atık yönetimi sağlanacak.

Antakya’da bir otelde düzenlenen tanıtım programına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’deki Mukim Temsilcisi Louisa Viton, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcileri ile davetliler katıldı.

Japon Hükümeti, Japonya Büyükelçiliği Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun video mesajı izlendi.

Daha sonra proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gelişmiş ülkelerin son günlerde çevre iklim değişikliği ve hava kirliliğini önemli saydığını ifade ederek, dünyadaki büyük bir iklim krizinin önüne geçebilme, çevre kirliliğini ve hava kirliliğini önleme konusunda büyük çalışmaları olduğunu söyledi. Başkan Savaş, “Hatayımız için bizim de başlattığımız bu projenin üzerine çok daha güzel bir şekilde hem akarsularımızın temizlenmesi hem de bu akarsuların Akdeniz’i kirletmesini önlenmesi gerçekten çok önemliydi. Sadece hava kirlenmiyor. Bir de bizim gübre atıkları için kullandığımız ve bu atıkların kimyasalları fabrikalardan çıkan bu kirli sular, evsel kirli sular ve birçok kirli sular özellikle Lübnan’dan doğup Suriye’den devam edip ve 98 kilometre coğrafyamızda Antakya Defne Samandağ ve Altınözü’nden geçen Asi Nehri çok önemliydi. Çünkü özellikle Suriye’deki iç savaş nedeniyle oradaki çevre politikonu oradaki kirli suların arıtılması da uzun zamandır yapılamamaktadır. Bu proje ile hem makro seviyedeki dışarıdan ve yukarıdan gelen su sümbülleri başta olmak üzere bütün kimyasalların ve kirliliğin büyük kısmını kapanlarla toplayacağız. Biz artık Akdeniz’i özellikle Hatay’dan geçen Asi Nehri ile birlikte ağır metallerin ve birçok kirleten maddeyi engellemiş olacağız" dedi.