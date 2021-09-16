"Hatay Günleri" 4-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak

İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek Hatay Günleri 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Antakya ilçesinde bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısına, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmazer, gerçekleşecek etkinliğin 1 hafta sürmesinin esnafa pozitif olarak yansıyacağını belirtti.

Yılmazer, “Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince federasyonumuzun bu sorumluluk altına girmesi uygun görüldü. Bizler İstanbul’da Hatay’ımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Halktan gelen tepkilere etki olarak bir daha yaşanmaması için bu sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Tüm planlarımız hazır” dedi.

Bütün kesimlerin desteğini alarak Hatay Günlerini gerçekleştireceklerini söyleyen Yılmazer, şunları kaydetti:

"Hatay’ımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Ben inanıyorum ki hem esnaftan hem de vatandaşlarımızdan bu konuda olumlu dönüşler alacağız. En çok üzerinde duracağımız konu denetim mekanizması olacak. Bu yıl hedeflerimiz ise, gıda güvenliği hijyen ve atık yönetmenliği, fiyat politikası ve son olarak da ziyaretçi memnuniyeti. Aynı zamanda amacımız esnafımızın kazanması olacaktır. Ben inanıyorum ki bu tür faaliyetler hem İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nefes olacak. Hem de buradan İstanbul’a gelen öğrencilerimize nefes olacak” ifadelerini kullandı.