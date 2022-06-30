Hatay Devleti yöneticilerinin isimleri yaşatılacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 1939 yılında anavatana katılma kararı alan Hatay Devleti yöneticilerinin isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Savaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"29 Haziran 1939, Fransa işgaline karşı direnişin ardından kurulan Hatay Devleti Millet Meclisi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı aldığı gündür.

Hatay halkı olarak atalarımızın karşı verdiği özverili mücadeleyi unutmadık, unutmayacağız. İsimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak üzere milli mücadele kahramanlarından, halkın işgalden kurtuluş umudunu ayakta tutan Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in adını, Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olan HBB Spor Kompleksimize vermek istiyoruz.

Henüz 18 yaşındayken Antakya’da Türk Ocağı kuran, Cenevre’deki Hatay Devleti müzakerelerini yürüten Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek’in adını Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Kompleksimize ve uzun yıllar halkın vekili olarak Hatay’ın haklarını arayan Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen’in adını, EXPO alanındaki amfi tiyatromuza vermek üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Bizlere şanlı bir tarih mirası bırakan başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı, şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Bu arada konunun Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ilk toplantısında oylamaya sunulacağı belirtildi.