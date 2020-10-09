Hatay'da orman yangını... Yerleşim yerlerine sıçraması panik yarattı
Hatay İskenderun'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın paniğe sebep oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.
Muhtar İhsan Sönmez, ''Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir.'' dedi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı.
Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
KONTROL ALTINA ALINAMADI
Muhtar İhsan Sönmez, yangının kontrol altına alınamadığını belirtti.
Sönmez'in açıklamaları şu şekilde:
Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor.
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