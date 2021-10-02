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Hatay’ da mobil kütüphane projesi hayat buldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında oluşturulan mobil kütüphane okul bahçesine kuruldu.

HATAY 02.10.2021, 13:07
Hatay’ da mobil kütüphane projesi hayat buldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında oluşturulan mobil kütüphane okul bahçesine kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında kütüphanesi olmayan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje tasarımı olan mobil kütüphane okul bahçesine kuruldu.

Mobil kütüphane ile öğrencilerde okuma alışkanlığının en üst düzeyde kazandırılması ile hayat boyu öğrenme, çevre okulların öğrencilerinin de bu anlamda desteklenmesi aynı zamanda bu alanda ülke genelinde örnek olunması hedefleniyor.

Mobil kütüphaneye kitap destek kampanyası da sürerken kitaplar okulun seçici kurulu tarafından belirleniyor. Ayrıca belirli periyotlarda güncellenen bir sistemle kitap yenileme sirkülasyonu uygulanması hedefleniyor.

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