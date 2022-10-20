Hatay Arkeoloji Müzesi öğrencileri ağırladı

Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi, ‘Müzeler Varlığım, Kültürüm Mirasım’ projesi çerçevesinde 24 öğrenciyi misafir etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi ve Hatay Arkeoloji Müzesi işbirliği ile gerçekleşen ve bu yıl ikincisi düzenlenen projede, öğrencilerin kültürel miras konusunda bilgilerini ve farkındalıklarını arttırması hedeflendi. Rehber ve öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, tarihi eserler hakkında detaylı bilgilere ulaşma şansı yakaladı.

Müzeler Varlığım Kültürüm Mirasım Projesi yürütücüsü, sınıf öğretmeni Müge Yurd, amaçlarının müzelerde uygulanacak etkinliklerle öğrencilerin kültürel miras konusunda bilgilerini ve farkındalıklarını arttırmak olduğunu belirterek, “Projemizin amacı, okul dışı öğrenme ortamlarından, en etkili olduğunu düşündüğümüz müzelerin bir eğitim ortamı görülmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra buralarda çocukların hem etkileşimli olarak disiplinler arası uygulamalarla tanışmalarını sağlamak hem de kültürel miraslarını yakından tanımalarına vesile olmaktır. Hatay ilimizdeki 7 tane müzemizi seçtik, her birinin temalarına uygun olarak uzman akademisyenler eşliğinde etkinlikler hazırladık. 24 tane öğrencimiz bu proje dahilinde hem müzelerden bir eğitim ortamı olarak faydalanacaklar hem de kültürel miraslarını koruma yönünde farkındalık oluşturacaklar” dedi.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy ise öğrencilerin eserleri yerinde görme imkanı bulduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük mozaik müzesinde, öğrencileri ağırlamak bizleri son derece memnun etti. Öğrenciler, burada rehberimiz eşliğinde tüm eserleri yerinde görme ve tanıma şansı yakalıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Geziye katılan öğrencilerden Piraye Şiir Öztürk, Fatma Sural ve Rüzgar Çolak da, eserleri yakından tanımanın ve merak ettiklerini sormanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

21 Ekim tarihine kadar devam edecek projede öğrenciler, Hatay Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra, Şehir Müzesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Müzesi, Cam Müzesi, Gastronomi Müzesi, Tarım Müzesi ve Zeytin Müzesi’ni de yakından tanıma şansı bulacak.