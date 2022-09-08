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Hassa’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Hatay’ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde yapılan aramada 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
HATAY 08.09.2022, 12:05
Hatay’ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde yapılan aramada 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Hassa’da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 402 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ş. ve M.M.G. adlı 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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