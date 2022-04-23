Hassa’da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi

Hatay’ın Hassa ilçesinde trafik polisi ekipleri, traktör sürücülerini broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Hassa ilçesinde özellikle traktör sürücüleri uyarıldı. Trafik polisi ekipleri, traktör sürücülerine sarı ışıklı dönerli uyarı lambasının zorunlu olduğunu hatırlattı.