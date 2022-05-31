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Hassa’da "Kitap Fuarı" açıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı açıldı.

HATAY 31.05.2022, 11:41
Hassa’da "Kitap Fuarı" açıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı açıldı.

15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı’ndaki açılışa Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve kitapseverler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, 2. Kitap Fuarı’na yoğun bir ilginin beklendiğini söyledi.

Başkan Karataş, ”Fuarda yazarlarımız okurları ile buluşacak. Ayrıca söyleşi programları da düzenlenecek. Özellikle gençlere okuma sevgisini aşılamaya yönelik olarak düzenlenen fuarda birçok ünlü yazar kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşilerde bulunacak. Tabiki yerel yazarlarımızın da katılımını sağlayacağız. Tüm halkımız kitap fuarımıza davetlidir“ dedi.

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