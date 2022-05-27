Hassa Belediyesinden 82 aileye ev

Hassa Belediyesi tarafından 82 aileye sıfırdan ev yapılıp teslim edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın talimatı doğrultusunda 2020 yılı sonu itibariyle 82 aileye sıfırdan ev yapılıp teslim edildiği belirtildi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Görev geldiğimiz 2019 yılından itibaren kollarımızı hizmet için sıvadık ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Parke çalışmaları, yol genişletme, sosyal tesisler, dere ıslahları, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar gibi birçok çalışmaya imza attık. Bu çerçevede 82 ihtiyaç sahibi ailelimize kendi çabalarımızla birer ev yaptık. Çalışmalarımız bu yılda devam edecek" dedi.