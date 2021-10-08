Hassa Belediyesi standı İstanbul’da ilgi görüyor

İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında düzenlenen Hatay Günleri’nde Hassa ilçesi de stant kurdu. Açılışın ardından üzümü ile meşhur olan Hassa standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatay günlerinin açılışı Hatay Valisi Rahmi Doğan, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Hassa Belediyesi standı da çok sayıda ziyaretçinin uğrak noktası oldu. Stantta, Hassa’nın tarihini, kültürünü, mutfağını ve yöresel lezzetlerinin tanıtılıyor.

Hassa Belediyesi İstanbul’da bulunan tüm Hataylıları ve İstanbulluları tanıtım standını ziyaret etmeye davet etti.