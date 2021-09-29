banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...

Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen kız öğrenciler arası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda Bursa’dan Hümeyra Güneş birinci oldu.

HATAY 29.09.2021, 14:45
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen kız öğrenciler arası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda Bursa’dan Hümeyra Güneş birinci oldu.

Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışma öncesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, "Hafızlık eğitimlerini daha kaliteli ve daha güzel bir şekilde Kur’an’ı seven, hem zihninde hem de gönlünde barındıran ve ömür boyu hafız kalan, hafız kalmayı başarabilen güzel nesilleri yetiştirmeyi bizlere yüce Rabbimden nasip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada Bursa’dan Hümeyra Güneş birinci olurken, Samsun’dan Feride Betül Kırbıyık ikinci, Afyonkarahisar’dan Meryem Adırbelli üçüncü oldu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0