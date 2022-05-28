HADO Kıbrıs seferleri gazilere ücretsiz olacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Başkan Savaş, gazilere Hatay Deniz Otobüsü’nün (HADO) Kıbrıs seferlerinin ücretsiz olacağının sözünü verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, Lütfü Savaş’a teşekkür mektubu takdim etti. Bakır kaleme aldığı mektubunda, “Görevde olduğunuz zaman sürecinde; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi Gazilerine ve yakınlarına; maddi, manevi ve bilhassa da yürek sıcaklığınızı da hissettirmekte oluşunuz; ve bu anlamda HADO’nun ilk Kıbrıs seferinde Gazilerimize ve yakınlarına gösterdiğiniz özel şefkatli yaklaşımınız gaziler nezdinde takdirle, şükranla, saygı ve sevgiyle yad edilmektedir. Bu vesile ile gerek şahsım, gerekse de gazi arkadaşlarımız olarak daima yanınızda olduğumuzu samimi duygularla ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehit ve gazi aileleri ile yardımlaşma derneğinde bir araya gelen Savaş, dernek üyelerinin sorunlarını çözmek amacıyla maddi manevi her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit ve gazi aileleriyle daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Savaş, Hatay geneli bir kaynaşma yemeği düzenleyeceklerini ve bütün aileleri bu organizasyona davet edeceklerini belirtti.

Savaş, ziyaretlerinin devamında Hatay genelinden gelen korucularla Amonoslar Gazi ve Güvenlik Korucuları Derneğinde buluştu. Lütfü Savaş, ülkenin dirlik ve düzeni korucuların için verdiği emeğin önemli olduğuna dikkat çekerek hepsine ayrı ayrı teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi. Korucular verdiği desteklerden dolayı Başkan Savaş’a plaket takdim etti.