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Habib-i Neccar Anma etkinlikleri... 1500 kişilik etli pilav dağıtıldı
Hatay’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Habib-i Neccar’ı anma etkinlikleri çerçevesinde etli pilava dağıtımı gerçekleştirildi.
HATAY 10.06.2022, 14:33
Hatay’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Habib-i Neccar’ı anma etkinlikleri çerçevesinde etli pilava dağıtımı gerçekleştirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun ilk camisi Habibi-i Neccar Camisi bahçesinde, Antakya’da Ulu Camii ve Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüs Camiinde Cuma Namazından çıkan cemaate etli pilav dağıtıldı.
Hoşgörü kültürünün simgesi Habib-i Neccar için her yıl düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde toplam 1500 kişilik etli pilav ikramı yapıldı.
Habib-i Neccar’ı anma etkinlikleri 11 Haziran’a kadar devam edecek.