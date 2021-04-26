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Gönüllü gençlerden sahilde çevre temizliği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi gönüllü gençler tarafından çevre kirliliğine ve çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla sahilde temizlik çalışması yapıldı.

HATAY 26.04.2021, 10:22
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Gönüllü gençlerden sahilde çevre temizliği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi gönüllü gençler tarafından çevre kirliliğine ve çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri tarafından Dörttaş Sahili’nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine bisiklet topluluğu üyeleri de destek verdi.

Çevre Timi üyesi Selver Akdaş amaçlarının çevresel tehlikelere dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Dörtyol Bisiklet Topluluğu üyesi Ahmet Karapür, "Kumsalda topladığımız plastik atıklar başta olmak, çöplerin deniz kaplumbağalarına, su kuşları başta olmak üzere birçok canlı türüne doğrudan ve dolaylı zarar vermektedir. Tüm vatandaşlarımızın çevre kirliliğine karşı hassas olmaya davet ediyoruz dedi.
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