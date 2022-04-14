Gönüllü gençler şehit kabirlerini temizledi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler ve görevli gençlik liderleri şehit kabirlerini temizleyerek bakım yaptılar, Kuran’ı Kerim okuyup dua ettiler.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler ve görevli gençlik liderleri, Şehitler Haftası dolayısıyla ilçede bulunan şehit İstihkam Uzman Çavuş İzzet Ak ve şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek’in kabirlerini ziyaret ettiler. EGetirdikleri malzemele ile şehit mezarlarını temizleyen gönüllü gençler Kuran’ı Kerim okuyup dua etti.

Şırnak’ta 19 Haziran 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak’ın annesi de evladının kabrini ziyaret etti.

Gençlerden Hümeyra Çankır, “Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualarda bulunduk. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andık” dedi.