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"Gençler Arası Öykü Yarışması"nda Hataylı Sıla Türkiye birincisi
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Gençler Arası Öykü Yarışması”nda Hataylı 11. sınıf öğrencisi Sıla Şerife Altay Türkiye birincisi oldu.
HATAY 27.06.2022, 12:42
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Gençler Arası Öykü Yarışması”nda Hataylı 11. sınıf öğrencisi Sıla Şerife Altay Türkiye birincisi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılında vefat eden Türk Edebiyatının ünlü şair ve yazarlarından Sezai Karakoç anısına 13-17 ve 18-25 yaş aralığındaki gençler arasında “Bir Diriliş Öyküsü” sloganıyla Türkiye genelinde düzenlediği “III. Gençler Arası Öykü Yarışması”nda, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Sıla Şerife Altay Türkiye birinciliğini elde etti.
Yarışma sonucunda birinci olan Altay’a 30 Haziran 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan törende dizüstü bilgisayar takdim edilecek.