Fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı

Hatay’da sol diz kapağı (patella) kırığı ameliyatı olduktan sonra uzun süre hareketsizlikten kaslarda zayıflık, hareket kaybı ve yürüme güçlüğü görülmesi nedeniyle İskenderun Gelişim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mahmut Aslan’a başvuran Deniz Seküçoğlu, uygulanan fizik tedavi ile tekrar yürümeye başladı.

Deniz Seküçoğlu’na uyguladıkları tedavi hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Mahmut Aslan, “Hastamız, yaklaşık iki ay önce diz kapağı kırığı nedeniyle opere oldu. Fizyoterapistimiz Linda Arslan ile birlikte hastamızı fizik tedaviye aldığımızda, hasta kas zayıflığından ötürü bacağını kaldıramıyordu. Elektroterapi ve fizik tedavi ajanlarını kullanarak, yaklaşık bir haftalık tedaviyle hasta; sol dizini bükmeye, bacağını oturduğu yerden kaldırmaya başladı ve eski sağlığına kavuştu” dedi.

Sağlığına kavuşan Deniz Seküçoğlu ise teşekkürlerini sunarak, “İki ay önce dizimden başarılı bir ameliyat geçirdim. Ama hareket kısıtlılığı devam ediyordu ve bacağımı kaldıramıyordum. Ardından doktorum Mahmut Bey’e başvurdum. Planladığı fizik tedavi programıyla tekrar eski sağlığıma kavuştum. Fizik tedavi ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.