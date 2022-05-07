Expo Alanlarına girişler ve programlar ücretsiz olmaya devam edecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO alanlarına girişlerin ve alanlardaki programların ilerleyen günlerde de ücretsiz olacağını açıkladı.

Açıldığı günden itibaren birçok sanatçıyı ağırlayan, çeşitli konser, tiyatro ve gösterilere ev sahipliği yapan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan EXPO alanlarının ücretsiz olacağını açıklayan Savaş, vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi.

Savaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda “Antakya ve Arsuz EXPO alanlarımızı bir ayda yaklaşık 561 bin 500 kişi ziyaret etti. Ülkemizde ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı, gelir-gider dengesinin bozulduğu bu süreçte, EXPO alanlarına girişler ile programların ücretsiz olarak yapılmasına devam etme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.