EXPO 2021 Hatay’da yeni gastronomi şefleri yetişecek

Hatay’da 1 Nisan’da kapılarını açan EXPO 2021 Hatay’ın Antakya-Defne bölgesinde “Gastronomi Akademisi” açıldı.

Hatay’ın yemek kültürünün gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan akademide, birçok workshop ve eğitimler ile yeni şeflerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hatay’ın demografik olarak çok önemli bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş, “Hatay yüzyıllardır tarımın merkezi olmuş bir şehir. Bu coğrafya tarımın yapıldığı, buğdayın ve zeytinin ilk yetiştirildiği bir yer. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslardan itibaren Anadolu’nun tam birleşkesinde çok önemli bir ticaret merkeziyiz. Yüzyıllarca birçok kavim, kültür ve medeniyet kendi yemek kültürünü Hatay’a getirmiş. 600’ün üzerinde bir yemek çeşidine sahibiz. Yemeklerimizi yaparak hem aşçılar hem de garsonlar yetiştirmemiz gerekiyor. Biz hem tarımı kalkındırmak istiyoruz hem de Hatay’ın yemeklerini tanıtırken insanlarımıza hijyen konusunda eğitim vermek istiyoruz. Akademi çok geniş bir alanda hizmet verecek” dedi.

Akademi sayesinde yemek kültürünün tanıtımının olacağını da belirten Savaş, “Burası Hatay ile birlikte dünya mutfağı olacak. Sadece Hataylılara değil dünyadan gelen birçok insana burada eğitim vereceğiz. Burada müesseselerimiz ve kurslarımız da olacak. Gıda ile uğraşan herkesin buradan faydalanmasını sağlayacağız” dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Gastronomi Akademisi baş danışmanı Dr. Esat Özata, “Gastronomi akademisi çeşitli workshopların yapılacağı bir akademi. En önemli özelliği gastronominin tüm öğelerini, disiplinlerle entegre bir şekilde sunmak olacak. Gastronomi akademisinde tarımı, yemek tarihini, yemek antropolojisini, iletişimi ve ekonomiyi de konuşacağız. Burada Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek olan değerli isimleri ve gastronomi camiasından uzmanları ağırlayacağız” diye konuştu.

Açılışın ardından Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş, Akademi mutfağına geçerek akademinin ilk öğrencileri oldu. Savaş çifti, balkabaklı ve keçi peynirli muska böreği yaptıktan sonra, ürünler hazırlanan iftara katılanlar tarafından beğeni ile tüketildi.