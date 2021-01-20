Evinin önünde yaralı atmaca buldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, evinin önünde bulduğu yaralı atmacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Karataş Mahallesi’nde oturan Yunus Kaymaz, evinin önünde yaralı bir atmaca bulunca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne telefon ederek yardım istedi. Ekipler eve gelerek Kaymaz’dan atmacayı teslim aldı. Atmaca, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacak.

Yunus Kaymaz, yaralı atmacaya yiyecek ve su verdiğini belirterek, "Kaçmıyordu ama çok da kendisine yaklaştırmıyordu. Uçamıyordu, kanadından vurulduğunu fark ettim. Bir insan keyfi olarak bir hayvanı neden vurur anlamıyorum. Neyse ki durumunda ciddi bir şey yok, kanadının altından yaralanmış. İnsanları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Onlarda bir can" dedi.