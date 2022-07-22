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Evinde kubar esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

HATAY 22.07.2022, 11:40
Evinde kubar esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çerçevesinde yürütülen çalışmada, E.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisi alındı.

Jandarma, şahsa ait evde yaptığı aramada 37 kök Hint keneviri bitkisi, 450 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 21 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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