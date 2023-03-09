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Esenyurtlu kadınlar Hataylı kardeşlerini unutmadı

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Esenyurtlu kadınlar Hataylı kardeşlerini unutmadı

Esenyurt Belediyesinin kadın çalışanları ile kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ve alınan hediyeler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde deprem bölgesindeki kadınlarla paylaşıldı.

HATAY 09.03.2023, 14:49
Esenyurtlu kadınlar Hataylı kardeşlerini unutmadı

Esenyurt Belediyesinin kadın çalışanları ile kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ve alınan hediyeler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde deprem bölgesindeki kadınlarla paylaşıldı.

Esenyurt Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde deprem bölgesindeki kadınları yalnız bırakmadı. Belediyenin kadın çalışanları psikolog ve sosyologlardan oluşan bir ekiple deprem bölgesine giderek yaraları sarmak için destekte bulundu. Ekipler, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan kolileri ve hediye paketlerini Hatay’ın Samandağ ilçesinin Sutaşı, Pınarbaşı ve Aknehir köylerindeki kadınlara ulaştırdı. Depremzede kadınlara psikolojik anlamda da yardımcı olan ekipler, onların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

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