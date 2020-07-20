Erzinspor’dan Teknik Direktör Aytekin ile devam kararı

TFF 3. Lig’de yer alan Erzinspor, Teknik Direktör Ergün Aytekin ile yola devam kararı aldı.

Turuncu beyazlı kulübün başkanı Önder Özbilen, yeni sezon çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktörümüz Ergün Aytekin ile yola devam etme kararı aldık. Teknik Direktörümüzün verdiği raporlar doğrultusunda 8 Ağustos tarihinde toplanma kararı aldık. İlk etapta takımımız futbolcular ile iç transferi çözeceğiz. Ardından da dış transfere yöneleceğiz" dedi.