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Erzinspor’dan Teknik Direktör Aytekin ile devam kararı
TFF 3. LİG'DE YER ALAN ERZİNSPOR, TEKNİK DİREKTÖR ERGÜN AYTEKİN İLE YOLA DEVAM KARARI ALDI.
HATAY 20.07.2020, 14:59
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TFF 3. Lig’de yer alan Erzinspor, Teknik Direktör Ergün Aytekin ile yola devam kararı aldı.
Turuncu beyazlı kulübün başkanı Önder Özbilen, yeni sezon çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktörümüz Ergün Aytekin ile yola devam etme kararı aldık. Teknik Direktörümüzün verdiği raporlar doğrultusunda 8 Ağustos tarihinde toplanma kararı aldık. İlk etapta takımımız futbolcular ile iç transferi çözeceğiz. Ardından da dış transfere yöneleceğiz" dedi.
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