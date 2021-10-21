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Erzin’e Şahin Tepesi Tabiat Parkı kuruluyor

Hatay’ın Erzin ilçesine Şahin Tepesi Tabiat Parkı kuruluyor.

HATAY 21.10.2021, 10:12
Erzin’e Şahin Tepesi Tabiat Parkı kuruluyor

Hatay’ın Erzin ilçesine Şahin Tepesi Tabiat Parkı kuruluyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şahin Tepesi Tabiat Parkı’nın proje ve alan incelemesi için Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ile bir araya geldi. Projeyi hazırlayan firma tarafından, Vali Doğan ve Başkan Elmasoğlu’na çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, “Şahin Tepesi Tabiat Parkı Erzin sınırlarında olup, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü alanlarında olan bir bölgedir. Önceki dönem Belediye Başkanı Ecz. Kasım Şimşek ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından buranın Tabiat Parkı olması için bir dizi çalışmalar yapılmıştı. Şu anda proje çalışmaları ve yapımı belediyemize verilmesi üzerine projeyi hazırlayan firma yetkilileri proje hakkında tanıtım yaptı" dedi.

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