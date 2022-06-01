Erzin’de uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde, hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.A. adlı şahsın Hürriyet Mahallesinde bulunan ikametinde arama yaptı. Aramada, 78,2 gram metamfetamin, 244 adet Captagon, 1 adet av tüfeği ile 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheli R.A. gözaltına alındı.