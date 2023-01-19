Erzin’de "Şarkılar bizi söyler, bizde şarkı söyleriz" konseri

Hatay’ın Erzin İlçesinde öğretmenler eşliğinde ‘Şarkılar bizi söyler, bizde şarkı söyleriz’ konseri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün tertiplediği ’Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz’ konseri Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlendi. Şükrü Paşa Ortaokulu Müzik Öğretmeni Asuman Karabıyık’ın şefliğinde bir birinden farklı parçalar seslendirildi. Solist Merve Kılıç da söylediği parça ile izleyenlerin beğenisini kazandı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Şahin’in seslendirdiği şarkılarla konser sona erdi. Konser sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu konserde görev alanlara teşekkür etti.

Konserde görev alanlara geri dönüşümden yapılan plaketler hediye edildi.