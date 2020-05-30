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Erzin’de narenciyede kırmızı alarm

ERZİN'DEKİ NARENCİYE SIKINTISI NEDENİYLE ERZİN TÜRKMEN KIZI TESİSLERİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Erzin’de narenciyede kırmızı alarm

ERZİN'DEKİ NARENCİYE SIKINTISI NEDENİYLE ERZİN TÜRKMEN KIZI TESİSLERİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:21
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Erzin’de narenciyede kırmızı alarm

Hatay’da aşırı sıcaklar nedeniyle Erzin’deki narenciye ağaçları meyvelerini döktü. Ürünlerini sıcak vuran üreticilerin çözüm arayışı sürüyor.

Hatay’ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz hafta içerisinde havaların aşırı sıcak geçmesi meyve dökülmesine neden olmuştu. Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Erzin Kaymakamlığı, Erzin Belediye Başkanlığı, STK temsilcileri ve narenciye üreticileriyle Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde acil toplanarak çözüm arayışlarına gitmişlerdi. MHP Erzin İlçe Başkanlığı, konuyu Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’ya iletmesinin ardından Erzin Türkmen Kızı Tesislerinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda katılımcıların fikirlerini alan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı konuyu meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

Milletvekili Kaşıkçı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “TARSİM tarım sigortasında dolu ve don olayı nasıl doğal afet kapsamındaysa, havanın aşırı sıcak gitmesi de bir doğa olayıdır ve bunun da doğal afet sayılması gerektiğine inanarak konuyu bölge milletvekillerimizle birlikte meclise taşıyacağız. Diğer yandan çiftçi borçlarının ertelenmesi, faizsiz kredi kullandırma konularını Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Ayrıca, Başlamış Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan göletin biran önce hayata geçirilmesi için gerekli girişimler yapacağız. Sanayisi olmayan bir Erzin’in narenciyesi de olmazsa buraya Erzin diyemeyiz. Erzin demek narenciye, narenciye demek ise Erzin demektir. Çünkü ülkemizde yetişen narenciyenin yüzde 20’si Erzin’de yetişmektedir. Bu nedenle Erzin narenciyesi ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

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