Erzin’de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu

Hatay’ın Erzin ilçesinde "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bugün atılan bu adımı önemsediğini belirterek, “İlerleyen zamanlarda gelişerek ilgi göreceğine inanıyorum. Gönül isterdi ki daha şık ve güzel bir pazar yerinde gerçekleştirelim. Önümüzdeki yıllarda Erzin’e yakışır bir pazar yeri kurmayı planlıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Ama şunu da demeden edemeyeceğim. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de sabırlı olması gerekiyor. Bugün satış yapamadım diye üzüntüye düşmeyin” dedi.

Daha sonra kadınlar adına bir konuşma yapan Belediye Meclis Üyesi Esra Çopur Vural da, “Kadınlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Ev kadınlarına böyle bir imkanı verdiniz. Buradaki emekçilere de bol kazançlar diliyorum” ifadesini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından kadın emekçilerin satışa sundukları ürünler açılışa katılanlar tarafından gezildi.