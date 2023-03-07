Erzin’de dolu yağışı etkili oldu

Hatay’ın Erzin ilçesinde etkili olan dolu yağışı bazı erkenci ürünlere zarar verirken, evlerin çatılarını ve bahçeleri beyaza bürüdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgede, olumsuz hava şartları depremzedelere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay’ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Gece saat 01.00’de başlayan dolu yaklaşık 30 dakika sürdü. Dolu yağışı bazı erkenci ürünlere zarar verirken, evlerin çatıları ve bahçeler beyaza büründü.