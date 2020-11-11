Erzin’de çam fidanları toprakla buluştu

Hatay’ın Erzin ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çam fidanları toprakla buluştu.

İlçedeki fidan dikim etkinliği Yoncadüzü Mahallesindeki ormanlık alanda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, “Kesilen ve yanan çam ağaçlarımızın telafisi için Orman Genel Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliğinin koordinesi ile fidan dikimi yaptık. Orman işletme çalışanları, belediye meclis üyelerimiz, siyasi parti temsilcileri ve bir grup öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Son zamanlarda Hatay’da meydana gelen orman yangınlarından dolayı dikkat çekmek ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olması açısından ormanlarımıza sahip olmalıyız. Ormanlar ciğerimizdir, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Fidan dikim etkinliğine, Erzin İlçe Kaymakamı Osman Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ökkeş Koçak, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve öğrenciler katıldı.