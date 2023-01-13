Son Dakika
Erzin Ziraat Odası Başkanı Ahmet Keskin hayatını kaybetti
Hatay’ın Erzin ilçesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Keskin hayatını kaybetti.
HATAY 13.01.2023, 13:35
Hatay’ın Erzin ilçesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Keskin hayatını kaybetti.
58 yaşındaki Ahmet Keskin, akciğer kanserinden dolayı yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Hastanede dün hayatını kaybeden Keskin, bugün İsalı Mahalle Mezarlığından toprağa verilecek.
Keskin, kurucu üyesi olduğu Erzin Ziraat Odası Başkanlığını 13 yıldan bu yana yürütüyordu.