Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vural güven tazeledi

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimde mevcut başkan Muhteşem Vural’ın listesi kazandı.

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu yeni hizmet binasında yapıldı. 395 üyeli oda seçiminde 253 üye oy kullandı.

Mavi liste ile mevcut başkan Muhteşem Vural ve ekibi, sarı liste ile Aşkın Uçar ve ekibi seçime girdi.

Seçim sonunda Vural’ın listesi kazandı.

Muhteşem Vural yaptığı kısa konuşmada, "Bugün gerçekleştirdiğimiz odamıza ait genel seçimde sağduyulu bir şekilde oylarını kullanan üyelerimize, sandık görevlilerimize, güvenlik tedbiri alan emniyet personellerimize, uzaktan ve yakından genel seçimimize gelerek bizleri onurlandıran eş, dost ve arkadaşlarımıza, özveri ile çalışan oda çalışanlarımıza teşekkür ederim. Seçimimiz Erzin’e hayırlı olsun. Yönetim kurulunu oluşturan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim" dedi.