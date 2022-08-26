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Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı
Hatay’ın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İsa Arslantaş görevine başladı.
HATAY 26.08.2022, 09:54
Hatay’ın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İsa Arslantaş görevine başladı.
İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı’nın Afrin’e atanmasının ardından, Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan İsa Arslantaş, “Erzinli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için kanunlar çerçevesinde görevimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin kurallara uymalarını rica ediyorum” dedi.
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