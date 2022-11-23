Eryılmaz: "Samandağ’ın köy görüntüsünden kurtulması için çalışıyoruz"

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, ilçenin geri kalmış köy görüntüsünden kurtulması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Eryılmaz, Hıdırbey-Vakıflı yol kavşağında yapılan yol genişletme, zemin düzenleme ve asfalta hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Eryılmaz, “Şu anda Samandağ tarihi bir ana daha tanıklık ediyor. Samandağ’ın o geri kalmış köy görüntüsünden kurtulması için seçildiğimiz günden bugüne yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalardan birini de şu anda Samandağ’ın en işlek kavşaklarından biri olan Hıdırbey-Vakıflı yol çatısında gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bir tarafta yol genişletmesi yaparken, diğer tarafta da asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Eryılmaz, “Burası trafik yoğunluğu açısından her zaman sıkıntılı olan bir kavşak noktasıydı. Daha önce yapılan çalışmalar tamamen baştan savma, göz boyama amaçlı yapılan çalışmalardı. Sorunları gidermeyi bırakın yeni sorunlar oluşturuyordu. Biz burada kökten bir çözüm yoluna girdik ve burada yola tecavüzlü olan bütün duvarları yıkıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda sağ olsunlar bizlere yardımcı oluyorlar. Koca koca duvarlar, çatılar ve eski evleri yıkıyoruz ve burada yeni bir bulvar, yeni bir kavşak noktası hazırlıyoruz. Buranın trafiğini rahatlatacağız. Şimdiden Samandağ halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.