Eryılmaz: "İmamoğlu’nun Samandağ’a jestini kısa zamanda açıklayacağım"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyelerine jesti olduğunu bunu en kısa zamanda halkla paylaşacaklarını söyledi.

Başkan Eryılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek istişarede bulundu.

Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Parti Meclisi Üyemiz ve 24. Dönemden Milletvekili dostum Gökhan Günaydın ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ettik. Ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na misafirperverliğinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca İmamoğlu’nun Samandağ’ımıza yapacağı jesti, sonraki günlerde siz değerli halkımızla kısa süre içerisinde paylaşacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.