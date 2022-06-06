El emeği göz nuru eserlerini sergilediler

Hatay’ın Erzin ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisini açtı.

Erzin Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde 35 usta öğreticinin ve 400 kursiyerin Sanat Tasarım, El Sanatları, Seramik ve Cam Teknoloji alanında 30 stantta el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Emine Örtlek, yaptığı konuşmada, “Birçok unutulmaya yüz tutmuş trikotaj, dikiş-nakış, yağlı boya, ahşap dekoratif gibi birçok ürünleri hayata geçirerek burada sergilenmektedir. Sergimiz 2 gün devam edecek. Sergide emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.