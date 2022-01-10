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Dr. Pişkinpaşa: "Rahim ağzı kanseri önlenebilir"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu söyledi.

HATAY 10.01.2022, 14:04
Dr. Pişkinpaşa: "Rahim ağzı kanseri önlenebilir"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanserinin nedeninin tamamen aydınlatılmış ve önlenebilen tek kanser olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa, “Rahim ağzındaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan rahim ağzı kanseri, tüm dünyada kadınlarda meme ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen kanser türüdür. Rahim ağzı kanserinin yüzde 99.9’una sebep olan HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı hastalığa neden olmadan kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, bazı HPV tiplerinin yaptığı enfeksiyonlar devam ederek kanser öncesi lezyonlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu lezyonlar uzun yıllar içerisinde rahim ağzı kanserine ilerleyebilir. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya geldiğinde ortaya çıkar. Adet dönemleri arasında anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, kanama, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı, tek bir bacakta şişkinlik, idrar yaparken ağrı en önemli belirtileridir” dedi.

Tanı ve tedavi yöntemi nedir?

Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanserinin, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer aldığını ifade eden Op. Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa, “Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür. Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV testi ile taranmakta, pozitif çıkan olgular Pap smear ile tekrar değerlendirilmektedir. Pap smear testi dökülen rahim ağzı hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan bir testtir. Gerek HPV testi gerekse Pap smear alınması son derece basit ve ağrısız işlemlerdir. Rahim ağzı kanseri tedavisinde cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı seçenekler uygulanabilir” açıklamasında bulundu.

Rahim ağzı kanserinden korunmanın yolları!

Rahim ağzı kanserinden korunmanın yollarından söz eden Op. Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa, “Günümüzde HPV’nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcuttur. 30 yaşından itibaren tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmak, güvenli cinsel ilişki konusunda eğitim, sigara kullanmamak, sebze ve meyvelerden zengin sağlıklı beslenmek rahim ağzı kanseri açısından koruyucu yaklaşımlardır” şeklinde konuştu.

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