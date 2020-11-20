Dörtyol’da trafik ve maske denetimi

Hatay’ın Dörtyol İlçesinde, polis ekipleri, trafik ve maske kontrolü yaptı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, İlçenin girişi olan Dörtyol-Payas güzergâhında uygulama yaptı. Uygulama kapsamında polisler durdurdukları araçlarda ehliyet, ruhsat denetimi ile sürücüler ve araçlardaki kişilerin maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde genelde kurallara uyulduğu görüldü.