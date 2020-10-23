Dörtyol’da demir yüklü tır çöken yola saplandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kazı yapılan yola saplanan demir yüklü tır iş makinaları yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi eski cezaevi kavşağı civarı Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarından Erzin istikametine gitmekte olan 31 V 0386 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen demir yüklü tır yoldan geçtiği sırada gündüz saatlerinde belediye ekipleri tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında dolgu malzemesi ile kapatılan yere saplandı.

Haber verilmesi üzerine zabıta ekipleri yolda çevre güvenliği alırken, çamurlaşan yola saplanan demir yüklü tır iş makinaları yardımı ile uzun uğraşlar sonucu düştüğü çukurdan kurtarıldı.